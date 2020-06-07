Макгрегор считает, что бой Нурмагомедова с Гэтжи не состоится

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух дивизионах Конор Макгрегор признался, что хотел провести бой против Джастина Гэтжи.

«Почему UFC подвинули поединок Хабиб — Гэтжи на сентябрь? Вы знаете, что произойдёт в сентябре. Что-то ещё случится, и боя не будет. Я изложил свой метод и план развития событий. Но, что бы я ни говорил, промоушен пошёл против этого. Они показывают свою силу. Мы должны были просто подраться. Я и Джастин, за временный титул», — заявил Макгрегор ESPN.

Джатин Гэтжи является временным чемпионом UFC в лёгком весе и следующий бой должен провести с регулярным чемпионом, россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Ранее Макгрегор в третий раз объявил о завершении карьеры.