Макгрегор считает, что бой Нурмагомедова с Гэтжи не состоится

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух дивизионах Конор Макгрегор признался, что хотел провести бой против Джастина Гэтжи.
Макгрегор считает, что бой Нурмагомедова с Гэтжи не состоится
  • © Anadolu Agency
  • Gettyimages.ru

«Почему UFC подвинули поединок Хабиб — Гэтжи на сентябрь? Вы знаете, что произойдёт в сентябре. Что-то ещё случится, и боя не будет. Я изложил свой метод и план развития событий. Но, что бы я ни говорил, промоушен пошёл против этого. Они показывают свою силу. Мы должны были просто подраться. Я и Джастин, за временный титул», — заявил Макгрегор ESPN.

Джатин Гэтжи является временным чемпионом UFC в лёгком весе и следующий бой должен провести с регулярным чемпионом, россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Ранее Макгрегор в третий раз объявил о завершении карьеры.

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