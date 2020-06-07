В «Наполи» анонсировали продление контракта с Мертенсом

Спортивный директор неаполитанского футбольного клуба «Наполи» Кристиано Джунтоли сообщил, что в ближайшее время будет подписан новый контракт с бельгийским нападающим Дрисом Мертенсом.

«Мертенс показал, как важна для него эта футболка, и мы очень скоро объявим о продлении контракта. Он никогда не был далёк от «Наполи», но был некоторый страх потерять его, как это происходит со всеми большими игроками», — приводит слова Джунтоли Football Italia.

По данным СМИ, 33-летний Мертенс мог продолжить карьеру в миланском «Интере», а также в английских клубах «Челси», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

Бельгийский форвард играет за «Наполи» с 2013 года. В его активе 309 матчей за команду из Неаполя, в которых он забил 121 мяч и отдал 73 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Милан Бадель близок к переходу в московский «Локомотив».