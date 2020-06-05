СМИ: Футболист сборной Хорватии Бадель близок к переходу в «Локомотив»
- globallookpress.com
Как сообщает журналист Джанлука ди Марцио на своём сайте, железнодорожники ведут переговоры со спортивным директором «Лацио» и намерены осуществить полноценный трансфер.
Права на 31-летнего хавбека принадлежат «Лацио», а нынешний сезон он проводит на правах аренды в «Фиорентине», за которую он сыграл 21 матч и забил один мяч.
На счету Баделя 50 матчей и два гола в составе сборной Хорватии.
Ранее сообщалось, что новый тренер «Локомотива» хочет видеть в команде футболиста «Монако» Стефана Йоветича.