СМИ: Футболист сборной Хорватии Бадель близок к переходу в «Локомотив»

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Полузащитник римского «Лацио» и сборной Хорватии по футболу Милан Бадель близок к переходу в московский «Локомотив».
СМИ: Футболист сборной Хорватии Бадель близок к переходу в «Локомотив»
  • globallookpress.com

Как сообщает журналист Джанлука ди Марцио на своём сайте, железнодорожники ведут переговоры со спортивным директором «Лацио» и намерены осуществить полноценный трансфер. 

Права на 31-летнего хавбека принадлежат «Лацио», а нынешний сезон он проводит на правах аренды в «Фиорентине», за которую он сыграл 21 матч и забил один мяч. 

На счету Баделя 50 матчей и два гола в составе сборной Хорватии.

Ранее сообщалось, что новый тренер «Локомотива» хочет видеть в команде футболиста «Монако» Стефана Йоветича.

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