Агент заявил, что футболистом «Рубина» Данченко интересуются в России и Бельгии

Агент защитника казанского «Рубина» Олега Данченко Александр Карпов рассказал об интересе к футболисту в России и за рубежом.

«Действительно, несколько клубов РПЛ и два клуба из чемпионата Бельгии на сегодняшний день активно следят за Олегом», — приводит слова Карпова Sport24.

25-летний украинец играет за «Рубин» с 2019 года. В его активе 20 матчей за клуб из Казани, в которых он отличился двумя голевыми передачами. Данченко, являющийся воспитанником запорожского «Металлурга», начинал свою карьеру в хмельницком «Динамо». Затем он играл в одесском «Черноморце» и донецком «Шахтёре». В России на правах аренды он выступал за «Анжи» и «Енисей».

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