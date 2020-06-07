Агент заявил, что футболистом «Рубина» Данченко интересуются в России и Бельгии

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Агент защитника казанского «Рубина» Олега Данченко Александр Карпов рассказал об интересе к футболисту в России и за рубежом.
Агент заявил, что футболистом «Рубина» Данченко интересуются в России и Бельгии
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«Действительно, несколько клубов РПЛ и два клуба из чемпионата Бельгии на сегодняшний день активно следят за Олегом», — приводит слова Карпова Sport24.

25-летний украинец играет за «Рубин» с 2019 года. В его активе 20 матчей за клуб из Казани, в которых он отличился двумя голевыми передачами. Данченко, являющийся воспитанником запорожского «Металлурга», начинал свою карьеру в хмельницком «Динамо». Затем он играл в одесском «Черноморце» и донецком «Шахтёре». В России на правах аренды он выступал за «Анжи» и «Енисей».

Ранее сообщалось, что ещё три клуба, помимо ЦСКА, заинтересованы в подписании Вагнера Лава.

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