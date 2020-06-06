СМИ: Ещё три клуба, помимо ЦСКА, заинтересованы в подписании Вагнера Лава
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- РИА Новости
Как сообщает «Чемпионат», 35-летним форвардом интересуются «Крузейро» и два клуба за пределами Бразилии.
Отмечается, что в настоящее время представители Вагнера ждут предложения ЦСКА.
Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, периодически уходя в аренду в бразильские клубы, а также в 2013 году. В общей сложности в его активе 120 забитых мячей и 53 голевые передачи в 144 матчах за армейцев.
Ранее агент Вагнера рассказал, когда футболист объявит о своём будущем клубе.