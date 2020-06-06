СМИ: Ещё три клуба, помимо ЦСКА, заинтересованы в подписании Вагнера Лава

Короткая ссылка
Бразильский нападающий Вагнер Лав, который недавно расторг контракт с «Коринтиансом», попал в сферу интересов нескольких клубов, помимо московского ЦСКА.
СМИ: Ещё три клуба, помимо ЦСКА, заинтересованы в подписании Вагнера Лава
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Как сообщает «Чемпионат», 35-летним форвардом интересуются «Крузейро» и два клуба за пределами Бразилии.

Отмечается, что в настоящее время представители Вагнера ждут предложения ЦСКА.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, периодически уходя в аренду в бразильские клубы, а также в 2013 году. В общей сложности в его активе 120 забитых мячей и 53 голевые передачи в 144 матчах за армейцев.

Ранее агент Вагнера рассказал, когда футболист объявит о своём будущем клубе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить