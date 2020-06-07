Харитонов считает, что Макгрегору стоило завершить карьеру после боя с Мейвезером

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов прокомментировал решение экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора завершить карьеру.

«Я бы на его месте завершил карьеру ещё после боя с Флойдом Мейвезером. Вот и всё, добавить здесь нечего. Даже и не предположить, будет он возвращаться или нет», — приводит слова Харитонова РИА Новости.

В послужном списке 31-летнего Макгрегора 22 победы в 26 поединках. Это уже его третье заявление о завершении карьеры, прежде он это делал в 2016 и 2019 годах.

Ранее Камил Гаджиев высказал мнение, что Макгрегор мог завершить карьеру из-за недостатка мотивации.