СМИ: Экс-баскетболист сборной России осуждён за нанесение побоев

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Бывший игрок сборной России по баскетболу Виталий Носов осуждён за удар в лицо пожилой женщины — охранника.
СМИ: Экс-баскетболист сборной России осуждён за нанесение побоев
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Урал-пресс-информ». Сам инцидент произошёл 6 марта 2020 года в садоводческом некоммерческом товариществе «Заречный» в Челябинской области.

Потерпевшая Лидия Сидякина рассказала, что приехавший на такси Носов находился в состоянии алкогольного опьянения. По её словам, экс-спортсмен вышел из своего автомобиля, ударил её в лицо, после чего заехал на территорию СНТ.

Мировой суд Сосновского района признал виновным Носова по статье «Побои» и приговорил его к штрафу в размере 5 тыс. рублей.

В настоящее время Носов занимает должность директора челябинского женского волейбольного клуба «Динамо-Метар».

Ранее сообщалось, что тренера Чупкова отчислили со сбора на базе «Озеро Круглое» за нарушение карантина.

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