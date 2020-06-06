Президент WTA считает, что теннисисткам будет сложно продолжить сезон без вакцины от коронавируса

Президент Женской теннисной ассоциации (WTA) Микки Лоулер считает, что до появления вакцины от коронавируса игрокам будет проблематично принимать участие в турнирах в разных странах мира.

«Мне кажется, что будет очень сложно путешествовать и играть без наличия вакцины. Наша организация делает всё возможное для того, чтобы играть в нормальных условиях, но тот факт, что наш спорт проходит в разных странах по всему миру, всё усложняет», — приводит слова Лоулер L'Equipe.

Она отметила, что ключевым моментом в принятии решения по возобновлению турниров станет успешное проведение US Open.

Пауза из-за пандемии коронавируса в международном теннисном сезоне продлена до 31 июля.

Ранее сообщалось, что матчи мужской сетки US Open 2020 могут пройти в трёхсетовом формате.