Президент WTA считает, что теннисисткам будет сложно продолжить сезон без вакцины от коронавируса

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Президент Женской теннисной ассоциации (WTA) Микки Лоулер считает, что до появления вакцины от коронавируса игрокам будет проблематично принимать участие в турнирах в разных странах мира.
Президент WTA считает, что теннисисткам будет сложно продолжить сезон без вакцины от коронавируса
  • Reuters

«Мне кажется, что будет очень сложно путешествовать и играть без наличия вакцины. Наша организация делает всё возможное для того, чтобы играть в нормальных условиях, но тот факт, что наш спорт проходит в разных странах по всему миру, всё усложняет», — приводит слова Лоулер L'Equipe.

Она отметила, что ключевым моментом в принятии решения по возобновлению турниров станет успешное проведение US Open.

Пауза из-за пандемии коронавируса в международном теннисном сезоне продлена до 31 июля.

Ранее сообщалось, что матчи мужской сетки US Open 2020 могут пройти в трёхсетовом формате.

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