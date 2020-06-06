Медведев: хорошо бы провести пару тренировочных матчей перед стартом сезона

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) хотели бы провести товарищеские матчи перед возобновлением чемпионата.

«Хорошо бы провести пару тренировочных матчей перед стартом сезона. Но для этого нужно получить разрешение от местных Роспотребнадзоров. Мы недавно получили разрешение на тренировки. Лига будет просить разрешение на товарищеские матчи, а мы будем доказывать, что дополнительных рисков это не принесёт», — приводит слова Медведева РИА Новости.

Чемпионат РПЛ был приостановлен после 22-го тура из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что турнир будет возобновлён 19 июня.

Ранее он заявил, что клубы РПЛ не против бесплатных трансляций.