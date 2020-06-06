Менеджер опасается, что Ласицкене может пропустить соревнования из-за неуплаты штрафа ВФЛА

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Менеджер чемпионки мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене Ольга Назарова не исключила, что спортсменку могут не допустить к международным соревнованиям из-за ситуации со штрафом Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
Менеджер опасается, что Ласицкене может пропустить соревнования из-за неуплаты штрафа ВФЛА
  • Reuters

«Может ли Мария лишиться возможности выступать на международных стартах в этом сезоне в случае неуплаты штрафа в срок? Это запросто может произойти, если такие жёсткие условия поставлены перед ВФЛА. Маша же не будет сама платить эти $5 млн», — приводит слова Назаровой ТАСС.

World Athletics оштрафовала ВФЛА на $5 млн и ещё на $5 млн условно за причастность бывшего руководства федерации во главе с Дмитрием Шляхтиным к фальсификации документов в допинговом деле серебряного призёра чемпионата мира по прыжкам в высоту Даниила Лысенко. Штраф должен быть выплачен до 1 июля.

Ласицкене подала заявку на получение нейтрального статуса ещё в середине мая.

Ранее сообщалось, что World Athletics не предоставит ВФЛА отсрочку по уплате штрафа.

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