Ласицкене планирует открыть летний международный сезон в середине августа

Короткая ссылка
Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене планирует начать свой летний международный сезон с этапа Бриллиантовой лиги в Монако.
Ласицкене планирует открыть летний международный сезон в середине августа
  • Reuters

«Мария планирует начать сезон на этапе Бриллиантовой лиги в Монако 14 августа. Также есть подтверждение от организаторов турнира в немецком Дессау, который пройдёт 8 сентября. Что касается других возможных стартов, то далеко не на всех турнирах есть определённость в соревновательных программах», — приводит ТАСС слова менеджера спортсменки Ольги Назаровой.

Многие легкоатлетические турниры были перенесены или отменены из-за ситуации с пандемией коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что Ласицкене раскритиковала позицию ВФЛА о компенсациях взноса за нейтральный статус.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить