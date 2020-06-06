Ласицкене планирует открыть летний международный сезон в середине августа

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене планирует начать свой летний международный сезон с этапа Бриллиантовой лиги в Монако.

«Мария планирует начать сезон на этапе Бриллиантовой лиги в Монако 14 августа. Также есть подтверждение от организаторов турнира в немецком Дессау, который пройдёт 8 сентября. Что касается других возможных стартов, то далеко не на всех турнирах есть определённость в соревновательных программах», — приводит ТАСС слова менеджера спортсменки Ольги Назаровой.

Многие легкоатлетические турниры были перенесены или отменены из-за ситуации с пандемией коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что Ласицкене раскритиковала позицию ВФЛА о компенсациях взноса за нейтральный статус.