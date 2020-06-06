Президент IIHF пожелал удачи Брагину на посту главного тренера сборной России

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель пожелал удачи Валерию Брагину на посту главного тренера сборной России.

По его мнению, Брагин демонстрировал хорошие результаты с молодёжной сборной России и его команды всегда отличались дисциплиной.

«Теперь мы посмотрим, как он будет работать со взрослой сборной. Я желаю ему удачи, для него это повышение. Считаю, что это хороший шаг — назначить его главным тренером национальной команды», — цитирует Фазеля ТАСС.

Брагин сменил на посту главного тренера сборной России Алексея Кудашова. Брагин с 2010 по 2012 год, а также с 2014 по 2020 год работал с молодёжной командой. Под его руководством россияне выиграли молодёжный чемпионат мира в 2011 году, четыре раза становились серебряными призёрами и дважды завоёвывали бронзу.

Ранее Кудашов признался, что ему предлагали остаться в СКА и сборной России.