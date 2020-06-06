Президент IIHF пожелал удачи Брагину на посту главного тренера сборной России

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Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель пожелал удачи Валерию Брагину на посту главного тренера сборной России.
Президент IIHF пожелал удачи Брагину на посту главного тренера сборной России
  • Reuters

По его мнению, Брагин демонстрировал хорошие результаты с молодёжной сборной России и его команды всегда отличались дисциплиной.

«Теперь мы посмотрим, как он будет работать со взрослой сборной. Я желаю ему удачи, для него это повышение. Считаю, что это хороший шаг — назначить его главным тренером национальной команды», — цитирует Фазеля ТАСС.

Брагин сменил на посту главного тренера сборной России Алексея Кудашова. Брагин с 2010 по 2012 год, а также с 2014 по 2020 год работал с молодёжной командой. Под его руководством россияне выиграли молодёжный чемпионат мира в 2011 году, четыре раза становились серебряными призёрами и дважды завоёвывали бронзу.

Ранее Кудашов признался, что ему предлагали остаться в СКА и сборной России.

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