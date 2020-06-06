Кудашов признался, что ему предлагали остаться в СКА и сборной России

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Бывший главный тренер петербургского СКА и сборной России по хоккею Алексей Кудашов заявил, что ему предлагали сохранить его посты.
Кудашов признался, что ему предлагали остаться в СКА и сборной России
  • РИА Новости

«Прежде всего я хотел бы поблагодарить всех за оказанное мне доверие. Мне предлагали остаться главным тренером. На последнем собрании в марте, когда команда СКА расходилась, так как была ясность в том, что сезон не будет доигран, всему тренерскому штабу команды и мне в том числе было предложено продлить контракт с клубом и сборной России ещё на год», — цитирует специалиста «Чемпионат».

По его словам, он сам решил не продлевать контракт, но поблагодарил Федерацию хоккея России (ФХР) за возможность продолжить сотрудничество. Он также отметил, что обсуждал с первым вице-президентом ФХР Романом Ротенбергом возможность стать консультантом национальной команды.

«Все мои знания, всё, что я наработал за прошлый год, будет в распоряжении команды. Планируется обмен мнениями, моё мнение тоже будет учитываться», — добавил Кудашов.

Кудашов возглавлял сборную с лета 2019 года. Он совмещал этот пост с должностью наставника петербургского СКА.

Новым главным тренером сборной и СКА назначен Валерий Брагин, который с 2014 по 2020 год работал с молодёжной командой. 

Ранее Андрей Николишин раскритиковал назначение Брагина главным тренером сборной России по хоккею.

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