Николишин раскритиковал назначение Брагина главным тренером сборной России по хоккею

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Бронзовый призёр Олимпийских игр 2002 года по хоккею Андрей Николишин поделился мнением по поводу назначения Валерия Брагина главным тренером сборной России.
Николишин раскритиковал назначение Брагина главным тренером сборной России по хоккею
  • © Крис Бэрри
  • РИА Новости

«Как отношусь к смене тренера в сборной России? Никак не отношусь. Обсуждения о правильности или неправильности этого решения — сотрясание воздуха. Кто тренер в СКА, тот и тренер в сборной, так уже на протяжении многих лет. Удивляться тут нечему. Что может дать национальной команде Брагин? Давайте по-другому посмотрим: а другие кандидатуры вообще рассматривались?» — цитирует Николишина «Чемпионат».

По его мнению, бессмысленно рассуждать, хороший ли тренер Брагин, — плохо, что совершенно непонятна система назначения.

«Не думаю, что был какой-то тренерский совет, какой-то анализ, что специалисты принимали взвешенное, согласованное решение. Что обсуждался какой-то план действий, методики, цели. Больше чем уверен, что здесь такого не происходило», — добавил Николишин.

Брагин сменил на посту главного тренера сборной России и СКА Алексея Кудашова. Брагин с 2014 по 2020 год работал с молодёжной командой. 

Ранее Павел Буре высказал мнение, что у Игоря Ларионова всё должно получиться на посту главного тренера молодёжной сборной России.

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