Коке считает, что «Атлетико» стоит признать победителем ЛЧ, если турнир не возобновят
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«Когда я разговариваю со своими друзьями, говорю им, что «Атлетико» — победитель этой Лиги чемпионов. Если турнир будет остановлен, мы должны стать победителями ЛЧ. Ведь мы победили чемпионов — как в боксе», — приводит слова Коке AS.
«Атлетико» одолел действующего победителя ЛЧ «Ливерпуль» в 1/8 финала по сумме двух матчей и вышел в четвертьфинал турнира.
Лига чемпионов была приостановлена из-за коронавируса.
Ранее генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин отреагировал на слухи о возможном проведении матчей плей-офф Лиги чемпионов в России.