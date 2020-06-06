Коке считает, что «Атлетико» стоит признать победителем ЛЧ, если турнир не возобновят

Полузащитник мадридского «Атлетико» Коке заявил, что его команду следует признать победителем Лиги чемпионов в случае досрочного завершения нынешнего розыгрыша главного европейского клубного футбольного турнира.

«Когда я разговариваю со своими друзьями, говорю им, что «Атлетико» — победитель этой Лиги чемпионов. Если турнир будет остановлен, мы должны стать победителями ЛЧ. Ведь мы победили чемпионов — как в боксе», — приводит слова Коке AS.

«Атлетико» одолел действующего победителя ЛЧ «Ливерпуль» в 1/8 финала по сумме двух матчей и вышел в четвертьфинал турнира.

Лига чемпионов была приостановлена из-за коронавируса.

Ранее генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин отреагировал на слухи о возможном проведении матчей плей-офф Лиги чемпионов в России.