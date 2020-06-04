Сорокин о проведении плей-офф ЛЧ в России: мне ничего не известно об этом
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- РИА Новости
«Мне ничего об этом не известно. Лично ко мне о возможности России провести финал Лиги чемпионов никто не обращался. И официально в УЕФА такого обсуждения, связанного с Россией, не было», — цитирует Сорокина РИА Новости.
По его словам, единственное, что ему известно из прессы, — это то, что Стамбул испытывает затруднения с проведением финальной стадии ЛЧ. При этом он отметил, что в России удалось бы организовать проведение матчей на высшем уровне.
«Но сейчас сложно говорить об этом, потому что, насколько мне известно, дискуссии такой нет», — заявил Сорокин.
Ранее сообщалось, что Россия хочет принять решающие стадии ЛЧ-2019/20.