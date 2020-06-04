Сорокин о проведении плей-офф ЛЧ в России: мне ничего не известно об этом

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин отреагировал на слухи о возможном проведении матчей плей-офф Лиги чемпионов в России.

«Мне ничего об этом не известно. Лично ко мне о возможности России провести финал Лиги чемпионов никто не обращался. И официально в УЕФА такого обсуждения, связанного с Россией, не было», — цитирует Сорокина РИА Новости.

По его словам, единственное, что ему известно из прессы, — это то, что Стамбул испытывает затруднения с проведением финальной стадии ЛЧ. При этом он отметил, что в России удалось бы организовать проведение матчей на высшем уровне.

«Но сейчас сложно говорить об этом, потому что, насколько мне известно, дискуссии такой нет», — заявил Сорокин.

Ранее сообщалось, что Россия хочет принять решающие стадии ЛЧ-2019/20.