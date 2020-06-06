Кубинский боксёр Баррера: надеюсь, что Ковалёв не вернулся к употреблению водки

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Кубинский боксёр Салливан Баррера заявил, что всё ещё надеется на проведение поединка с россиянином Сергеем Ковалёвым.
Кубинский боксёр Баррера: надеюсь, что Ковалёв не вернулся к употреблению водки
  • AFP

«Всё моё внимание сосредоточено на Ковалёве. После операции я чувствую себя возрождённым бойцом и хочу доказать это миру отличным выступлением против Ковалёва», — цитирует кубинца BoxingScene.

По его словам, он тренируется и ждёт звонка от своего менеджера, но пока о Ковалёве ничего не слышно.

«Я просто надеюсь, что Ковалёв не вернулся к употреблению водки. Мы все знаем, что алкоголь делает с ним, и я надеюсь, что это не причина, по которой наш бой не состоится. Я действительно хочу этот бой. Я вложил в него всё», — добавил Баррера.

Изначально бой Барреры и Ковалёва должен был пройти 25 апреля, но был отменён из-за пандемии коронавирусной инфекции.

В последнем поединке Ковалёв проиграл мексиканцу Саулю Альваресу. Всего на счету россиянина 34 победы, четыре поражения и одна ничья на профессиональном ринге. 

Ранее Дмитрий Бивол высказался о возможном поединке с Ковалёвым.

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