Бивол высказался о возможном поединке с Ковалёвым

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Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол высказал мнение о возможности проведения поединка с экс-чемпионом по версии WBO Сергеем Ковалёвым.
Бивол высказался о возможном поединке с Ковалёвым
  • © WBABoxing/ twitter.com
  • globallookpress.com

«Зачем? Да, это громкое имя, наше противостояние ранее обсуждалось. Но Ковалёв недавно проиграл. Мне кажется, что этот бой даст мне немного положительных эмоций даже в случае победы. Сейчас меня этот бой не удовлетворит», — приводит слова Бивола РИА Новости.

Ковалёв в ноябре 2019 года уступил нокаутом в 11-м раунде мексиканцу Саулю Альваресу и потерял титул чемпиона мира по версии WBO.

Ранее сообщалось, что Ковалёв продолжил самоизоляцию после отрицательного теста на антитела к коронавирусу.

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