Глава UFC высказался о действиях Джонса во время акций протеста в США

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт прокомментировал поступок чемпиона организации в полутяжёлом весе Джона Джонса, который во время беспорядков в США отбирал балончики с краской у участников акций протеста.
Глава UFC высказался о действиях Джонса во время акций протеста в США
  • Reuters

«Видели, как Джон Джонс ночью появился на улицах Альбукерке и отобрал баллончики с краской у подростков? Мне кажется, ребятишки штаны обделали. Я вот думаю, не отправить ли мне остальных парней, чтобы они навели порядок на улицах и остановили весь этот бардак?» — приводит слова Уайта FightTime.

25 мая в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб из-за действий полицейских. Офицер Дерек Шовин прижал мужчину коленом к земле, игнорируя слова задержанного, что тот не может дышать. Впоследствии Флойд скончался в больнице. Данный инцидент был снят на видео и вызвал серию протестов и массовых беспорядков в США.

Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес Гэлакси» разорвал контракт с футболистом, жена которого жёстко высказалась о протестах в США.

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