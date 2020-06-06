Глава UFC высказался о действиях Джонса во время акций протеста в США

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт прокомментировал поступок чемпиона организации в полутяжёлом весе Джона Джонса, который во время беспорядков в США отбирал балончики с краской у участников акций протеста.

«Видели, как Джон Джонс ночью появился на улицах Альбукерке и отобрал баллончики с краской у подростков? Мне кажется, ребятишки штаны обделали. Я вот думаю, не отправить ли мне остальных парней, чтобы они навели порядок на улицах и остановили весь этот бардак?» — приводит слова Уайта FightTime.

25 мая в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб из-за действий полицейских. Офицер Дерек Шовин прижал мужчину коленом к земле, игнорируя слова задержанного, что тот не может дышать. Впоследствии Флойд скончался в больнице. Данный инцидент был снят на видео и вызвал серию протестов и массовых беспорядков в США.

Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес Гэлакси» разорвал контракт с футболистом, жена которого жёстко высказалась о протестах в США.