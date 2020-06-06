«Гэлакси» разорвал контракт с футболистом, жена которого жёстко высказалась о протестах в США
- Reuters
Информация о разрыве соглашения опубликована на сайте коллектива из Лос-Анджелеса.
Супруга игрока до этого в своём Instagram оскорбляла протестующих и говорила, что надеется, что полиция убьёт всех вышедших на улицы людей.
25 мая в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб из-за действий полицейских. Офицер Дерек Шовин прижал мужчину коленом к земле, игнорируя слова задержанного, что тот не может дышать. Впоследствии Флойд скончался в больнице. Данный инцидент был снят на видео и вызвал серию протестов и массовых беспорядков в США.
Ранее футболист «Торонто» Майкл Брэдли раскритиковал Трампа из-за ситуации в США.