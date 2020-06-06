«Гэлакси» разорвал контракт с футболистом, жена которого жёстко высказалась о протестах в США

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Футбольный клуб «Лос-Анджелес Гэлакси» разорвал контракт с полузащитником Александаром Катаи через два дня после того, как его жена раскритиковала протестующих в США из-за гибели афроамериканца.
«Гэлакси» разорвал контракт с футболистом, жена которого жёстко высказалась о протестах в США
  • Reuters

Информация о разрыве соглашения опубликована на сайте коллектива из Лос-Анджелеса.

Супруга игрока до этого в своём Instagram оскорбляла протестующих и говорила, что надеется, что полиция убьёт всех вышедших на улицы людей.

25 мая в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб из-за действий полицейских. Офицер Дерек Шовин прижал мужчину коленом к земле, игнорируя слова задержанного, что тот не может дышать. Впоследствии Флойд скончался в больнице. Данный инцидент был снят на видео и вызвал серию протестов и массовых беспорядков в США.

Ранее футболист «Торонто» Майкл Брэдли раскритиковал Трампа из-за ситуации в США.

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