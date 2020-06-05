Футболист «Торонто» о ситуации в США: Трамп не может быть президентом

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Полузащитник канадского «Торонто» и сборной США по футболу раскритиковал президента страны Дональда Трампа из-за ситуации с массовыми беспорядками.
Футболист «Торонто» о ситуации в США: Трамп не может быть президентом
  • Reuters

«Если мы хотим получить какой-то шанс начать исправлять всё это, то Дональд Трамп не может быть президентом. Всё просто. Сейчас в нашей стране нет лидерства. Полный ноль. Наш президент — пустое место. У него нет морального хребта», — цитирует спортсмена Toronto Sun.

По его мнению, Трамп не является лидером, как и поддерживающие его сенаторы-республиканцы. Брэдли также выразил надежду, что на ближайших выборах люди не будут голосовать за действующего президента.

«Я испытываю отвращение и смущение от того, что мы всё ещё живём в мире, где темнокожие ежедневно боятся за свою жизнь. Мы все были частью проблемы», — заявил Брэдли.

25 мая в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб из-за действий полицейских. Офицер Дерек Шовин прижал мужчину коленом к земле, игнорируя слова задержанного, что тот не может дышать. Впоследствии Флойд скончался в больнице. Данный инцидент был снят на видео и вызвал серию протестов и массовых беспорядков в США.

Ранее дочь тренера «Спартака» Олега Знарка и девушка хоккеиста «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина Алиса Знарок рассказала о протестах в Нью-Йорке.

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