Алиса Знарок рассказала о протестах в Нью-Йорке

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Алиса Знарок, спутница российского форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина и дочь тренера клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» Олега Знарка, рассказала о беспорядках в Нью-Йорке.
Алиса Знарок рассказала о протестах в Нью-Йорке
  • Reuters

«Обстановка нехорошая. К сожалению, помимо мирных демонстраций, шествий, протестов, люди пользуются ситуацией. Начинаются беспорядки: грабят магазины, рестораны, крушат всё. Очень много людей приезжают из других штатов в Нью-Йорк и всё рушат на своем пути. Картина очень-очень страшная и неприятная. К сожалению, она очень много внимания забирает от основной проблемы и того, за что люди борются. Это очень часто то, что показывают в новостях», — рассказала девушка в своём Instagram.

Она отметила, что в Коннектикуте, где живут они с Панариным, протесты прошли мирно.

«Здесь были просто демонстрации и шествия, всё было очень мирно и без каких-либо погромов. Но вообще в Нью-Йорке всё очень страшно», — добавила спутница форварда «Рейнджерс».

Протесты и беспорядки вспыхнули в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

Ранее боец MMA Джонс рассказал, как оказался в центре одного из протестов в США.

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