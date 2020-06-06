Широков считает, что решение об уходе Сёмина из «Локомотива» является запоздалым

Короткая ссылка
Бывший полузащитник сборной России по футболу Роман Широков поделился мнением об уходе Юрия Сёмина с поста главного тренера московского «Локомотива».
Широков считает, что решение об уходе Сёмина из «Локомотива» является запоздалым
  • РИА Новости

«Давно сказал, что поддерживаю решение. Просто оно запоздалое. Я говорил, что «Локо» точно не прибавляет в игре при Сёмине», — приводит слова Широкова «Матч ТВ».

По его мнению, до очередного прихода Сёмина команда уже была создана и находилась на пике.

«До него и выигрывали кубки, и занимали третьи места. При нём команда уже окрепла и точечно усилилась», — добавил Широков.

Сёмин возглавлял «Локомотив» с 2016 года. До этого он работал с командой с 1986 по 1990 год, с 1992 по 2005 год, а также в 2009—2010 годах. Под его руководством команда трижды становилась чемпионом России, шесть раз — обладателем Кубка России, трижды — Суперкубка страны. Он покинул команду 31 мая в связи с истечением контракта.

Ранее Сёмин обратился к болельщикам «Локомотива» после ухода из команды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить