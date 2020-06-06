Широков считает, что решение об уходе Сёмина из «Локомотива» является запоздалым

Бывший полузащитник сборной России по футболу Роман Широков поделился мнением об уходе Юрия Сёмина с поста главного тренера московского «Локомотива».

«Давно сказал, что поддерживаю решение. Просто оно запоздалое. Я говорил, что «Локо» точно не прибавляет в игре при Сёмине», — приводит слова Широкова «Матч ТВ».

По его мнению, до очередного прихода Сёмина команда уже была создана и находилась на пике.

«До него и выигрывали кубки, и занимали третьи места. При нём команда уже окрепла и точечно усилилась», — добавил Широков.

Сёмин возглавлял «Локомотив» с 2016 года. До этого он работал с командой с 1986 по 1990 год, с 1992 по 2005 год, а также в 2009—2010 годах. Под его руководством команда трижды становилась чемпионом России, шесть раз — обладателем Кубка России, трижды — Суперкубка страны. Он покинул команду 31 мая в связи с истечением контракта.

Ранее Сёмин обратился к болельщикам «Локомотива» после ухода из команды.