Сёмин обратился к болельщикам «Локомотива» после ухода из команды

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поблагодарил болельщиков команды за поддержку.

«Дорогие болельщики! Спасибо вам за всё! Это были замечательные четыре года! Вы были лучшие!» — написал Сёмин в своём Instagram.

Сёмин возглавлял «Локомотив» с 2016 года. До этого он работал с командой с 1986 по 1990 год, с 1992 по 2005 год, а также в 2009—2010 годах. Под его руководством команда трижды становилась чемпионом России, шесть раз — обладателем Кубка России, трижды — Суперкубка страны. Он покинул команду 31 мая в связи с истечением контракта.

Ранее Сергей Семак выразил уверенность, что «Локомотив» останется конкурентом «Зенита», несмотря на уход Сёмина.