Сёмин обратился к болельщикам «Локомотива» после ухода из команды

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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поблагодарил болельщиков команды за поддержку.
Сёмин обратился к болельщикам «Локомотива» после ухода из команды
  • Reuters

«Дорогие болельщики! Спасибо вам за всё! Это были замечательные четыре года! Вы были лучшие!» — написал Сёмин в своём Instagram.

Сёмин возглавлял «Локомотив» с 2016 года. До этого он работал с командой с 1986 по 1990 год, с 1992 по 2005 год, а также в 2009—2010 годах. Под его руководством команда трижды становилась чемпионом России, шесть раз — обладателем Кубка России, трижды — Суперкубка страны. Он покинул команду 31 мая в связи с истечением контракта.

Ранее Сергей Семак выразил уверенность, что «Локомотив» останется конкурентом «Зенита», несмотря на уход Сёмина.

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