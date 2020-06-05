Семак уверен, что «Локомотив» останется конкурентом «Зенита», несмотря на уход Сёмина

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказал мнение, что московский «Локомотив» останется серьёзным конкурентом для его команды, несмотря на уход Юрия Сёмина.

«Локомотив» останется конкурентом «Зенита» — это однозначно», — приводит слова Семака «Чемпионат».

Он отметил, что Сёмин является легендой тренерского цеха и заслужил это звание своим трудом.

«С огромным уважением и симпатией отношусь к нему. Он прекрасно справлялся со своей работой», — добавил наставник «Зенита».

Сёмин возглавлял «Локомотив» с 2016 года. До этого он работал с командой с 1992 по 2005 год и в 2009—2010 годах. Под его руководством команда трижды становилась чемпионом России, шесть раз — обладателем Кубка России, трижды — Суперкубка страны. Он покинул команду 31 мая в связи с истечением контракта.

На момент приостановки сезона РПЛ из-за пандемии коронавируса «Зенит», возглавляющий турнирную таблицу по итогам 22 из 30 туров, опережает идущий вторым «Локомтив» на девять очков.

Ранее сообщалось, что Сёмин может в третий раз возглавить киевское «Динамо»