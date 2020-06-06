Футболист МЮ Игало заявил о намерении уходить с поля при проявлениях расизма
- Reuters
«Если меня будут оскорблять, я скажу об этом арбитрам и посмотрю, что они сделают. Если они не предпримут никаких действий, я уйду с поля», — цитирует Игало Sky Sports.
По его словам, у него была ситуация в Китае, когда он столкнулся с оскорблениями на почве расовой неприязни, из-за чего он не стал пожимать руку сопернику и сообщил о произошедшем футбольной ассоциации страны.
«Никто не должен мириться с расизмом. Мы все люди. Несмотря на цвет кожи, мы все одинаковы, мы живём в одном мире, в одной жизни», — добавил Игало.
Ранее сообщалось, что Майкл Джордан пожертвует $100 млн на борьбу с расовым неравенством.