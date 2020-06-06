Футболист МЮ Игало заявил о намерении уходить с поля при проявлениях расизма

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Нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Одион Игало, права на которого принадлежат китайскому «Шанхай Шеньхуа», заявил, что не собирается терпеть проявления расизма на поле.
Футболист МЮ Игало заявил о намерении уходить с поля при проявлениях расизма
  • Reuters

«Если меня будут оскорблять, я скажу об этом арбитрам и посмотрю, что они сделают. Если они не предпримут никаких действий, я уйду с поля», — цитирует Игало Sky Sports.

По его словам, у него была ситуация в Китае, когда он столкнулся с оскорблениями на почве расовой неприязни, из-за чего он не стал пожимать руку сопернику и сообщил о произошедшем футбольной ассоциации страны.

«Никто не должен мириться с расизмом. Мы все люди. Несмотря на цвет кожи, мы все одинаковы, мы живём в одном мире, в одной жизни», — добавил Игало.

Ранее сообщалось, что Майкл Джордан пожертвует $100 млн на борьбу с расовым неравенством.

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