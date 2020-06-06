Джордан пожертвует $100 млн на борьбу с расовым неравенством

Легендарный баскетболист Майкл Джордан, известный по выступлениям в НБА за «Чикаго Буллз» и «Вашингтон Уизардс», пожертвует $100 млн на борьбу с расовым неравенством.

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте его бренда.

«Сегодня мы объявляем, что будем делать пожертвования в размере $100 млн в течение следующих 10 лет организациям, занимающимся обеспечением расового равенства, социальной справедливости и более широкого доступа к образованию», — говорится в сообщении.

Джордан является двукратным олимпийским чемпионом и шестикратным чемпионом НБА в составе «Чикаго». Он также пять раз признавался самым ценным игроком лиги.

25 мая в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб из-за действий полицейских. Офицер Дерек Шовин прижал мужчину коленом к земле, игнорируя слова задержанного, что тот не может дышать. Впоследствии Флойд скончался в больнице. Данный инцидент был снят на видео и вызвал серию протестов и массовых беспорядков в США.

Ранее бывший боец MMA Джефф Монсон выразил мнение, что при Трампе в США процветает расизм.