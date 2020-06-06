Модрич рассказал, как Роналду чуть не подрался с Моуринью

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич рассказал о конфликте бывшего главного тренера команды Жозе Моуринью и экс-форварда «сливочных» Криштиану Роналду во время их совместной работы в клубе.

По его словам, инцидент произошёл во время перерыва в одном из матчей Кубка Испании, в котором на тот момент команда выигрывала со счётом 2:0. Модрич отметил, что тренер злился на Роналду, так как тот не последовал за своим игроком во время вбрасывания.

«Когда мы вернулись в раздевалку в перерыве, я увидел Роналду расстроенным, на грани слёз. Роналду говорил, что старается, а Моуринью его критикует. Жозе пришёл и начал критиковать португальца за его игру. Между ними стало так жарко, что только вмешательство игроков помогло предотвратить драку», — цитирует Модрича Marca.

Ранее сообщалось, что Роналду стал первым в истории футболистом-миллиардером.