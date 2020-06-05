Роналду стал первым в истории футболистом-миллиардером

Португальский форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду стал первым в мире футболистом, заработавшим более $1 млрд.

Как сообщает Forbes, общая сумма доходов 35-летнего португальца за его карьеру, включающая зарплату ($650 млн), призовые, спонсорские контракты и другие выплаты, уже превысила отметку $1 млрд.

Отмечается, что он стал первым спортсменом в командных видах спорта и третьим спортсменом в истории после гольфиста Тайгера Вудса и боксёра Флойда Мейвезера, которому удалось заработать за карьеру более $1 млрд.

На протяжении карьеры Роналду выступал за такие клубы, как «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус», в составе которого он играет с 2018 года. Он является пятикратным обладателем «Золотого мяча». В общей сложности в его активе 27 клубных трофеев, ещё два он завоевал в составе сборной Португалии.

Ранее сообщалось, что Роджер Федерер возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов года.