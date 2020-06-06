Широков: не вижу, в чём «Спартак» прибавил при Тедеско

Бывший полузащитник московского «Спартака» Роман Широков высказался о работе главного тренера команды Доменико Тедеско.

«Не вижу, в чём «Спартак» прибавил при Тедеско. Возможно, прошло мало времени, но я так не считаю. За зимний период прошло много времени, можно было что-то изменить, но пока этого не произошло», — приводит слова Широкова «Матч ТВ».

Он отметил, что если тренер приходит в такую команду, как «Спартак», то ему стоит играть в атаку, а не от обороны.

Тедеско возглавляет «Спартак» с осени 2019 года. После 22 туров Российской премьер-лиги красно-белые занимают восьмое место, набрав 28 очков.

Ранее сообщалось, что тренерский штаб «Спартака» приступил к работе с командой после карантина.