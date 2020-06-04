Тренерский штаб «Спартака» приступил к работе с командой после карантина

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Московский «Спартак» объявил, что тренерский штаб во главе с Доменико Тедеско приступил к тренировочному процессу.
Тренерский штаб «Спартака» приступил к работе с командой после карантина
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба клуба. Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, а также его помощники Андреас Хинкель и Макс Урванчки прошли двухнедельный карантин после возвращения из Европы.

Чемпионат РПЛ был приостановлен из-за пандемии коронавирусной инфекции. Ожидается, что первенство возобновится 19 июня.

Ранее сообщалось, что легионеры «Спартака» завершили самоизоляцию и приступили к командным тренировкам.

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