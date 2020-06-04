Легионеры «Спартака» завершили самоизоляцию и приступили к командным тренировкам

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Иностранные игроки «Спартака» Самуэль Жиго, Алекс Крал, Гус Тиль и Джордан Ларссон завершили обязательный карантин после возвращения в Россию и приступили к тренировкам вместе с командой.
Легионеры «Спартака» завершили самоизоляцию и приступили к командным тренировкам
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Как информирует официальный сайт «Спартака», у футболистов больше нет ограничений. В четверг они работали в тренажёрном зале.

Ранее сообщалось, что в ЦСКА заявили об уходе спонсоров во время пандемии коронавирусной инфекции.

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