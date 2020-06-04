Легионеры «Спартака» завершили самоизоляцию и приступили к командным тренировкам

Иностранные игроки «Спартака» Самуэль Жиго, Алекс Крал, Гус Тиль и Джордан Ларссон завершили обязательный карантин после возвращения в Россию и приступили к тренировкам вместе с командой.

Как информирует официальный сайт «Спартака», у футболистов больше нет ограничений. В четверг они работали в тренажёрном зале.

Ранее сообщалось, что в ЦСКА заявили об уходе спонсоров во время пандемии коронавирусной инфекции.