В ЦСКА заявили об уходе спонсоров во время пандемии коронавируса

Короткая ссылка
Ряд спонсоров прекратил сотрудничество с футбольным клубом ЦСКА во время пандемии коронавируса.
В ЦСКА заявили об уходе спонсоров во время пандемии коронавируса
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

По словам генерального директора клуба Романа Бабаева, на какое-то время армейцам «придётся затянуть пояса». Он также отметил, что ЦСКА регулярно сталкивается с различными трудностями.

«Спорт, наверное, пострадал чуть больше, потому что он очень зависим. Тенденция ухода спонсоров наметилась в том числе и у больших клубов. И нас это коснулось, к сожалению. Но здесь всё объективно, мы понимаем, что у коллег сейчас серьёзные проблемы, им не до рекламы и инвестиций в спорт», — цитирует Бабаева ТАСС.

Ранее сообщалось, что Сергей Юран вспомнил, как по улицам Порту пронесли чучело «Бенфики».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить