В ЦСКА заявили об уходе спонсоров во время пандемии коронавируса

Ряд спонсоров прекратил сотрудничество с футбольным клубом ЦСКА во время пандемии коронавируса.

По словам генерального директора клуба Романа Бабаева, на какое-то время армейцам «придётся затянуть пояса». Он также отметил, что ЦСКА регулярно сталкивается с различными трудностями.

«Спорт, наверное, пострадал чуть больше, потому что он очень зависим. Тенденция ухода спонсоров наметилась в том числе и у больших клубов. И нас это коснулось, к сожалению. Но здесь всё объективно, мы понимаем, что у коллег сейчас серьёзные проблемы, им не до рекламы и инвестиций в спорт», — цитирует Бабаева ТАСС.

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