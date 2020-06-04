Юран вспомнил, как по улицам Порту пронесли чучело «Бенфики»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран вспомнил период выступлений за португальские «Бенфику» и «Порту».

По словам россиянина, комфортнее он чувствовал себя в «Порту», где было больше коллективизма. В «Бенфике» же, по словам Юрана, командную атмосферу портили португальская и бразильская группировки.

«В «Порту» было больше сердечного отношения. Мы стали чемпионами и вышли на улицу, увидели толпу, какую-то похоронную процессию, думали, кто-то серьёзный умер. Центр города был перекрыт. Оказалось, что они несли чучело «Бенфики». Так они хоронили «Бенфику», потому что стали чемпионами. Можете представить в Москве такое?» — сказал Юран в эфире программы «Все на Матч».

Ранее сообщалось, что фанаты киевского «Динамо» выступили против приглашения Юрия Сёмина на пост главного тренера.