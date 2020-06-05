Бабаев рассказал, как появляются трансферные слухи о ЦСКА

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Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев объяснил, как появляются слухи об интересах армейцев к каким-либо игрокам.
Бабаев рассказал, как появляются трансферные слухи о ЦСКА
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Сейчас всё автоматизировано. Существует система, где клубы могут узнать информацию о футболистах — матчи, голы, срок контракта и так далее. К сожалению, как мы недавно узнали, с некоторых ресурсов осуществляется утечка данных, какой именно клуб просматривал информацию о том или ином игроке», — цитирует Бабаева Bobsoccer.

При этом он отметил, что всё это происходит в рамках повседневной работы селекционного отдела, и если скаут посмотрел на какого-либо игрока, то это не означает, что клуб интересуется конкретным футболистом.

«Вот так и появляются «новости» об интересе нашего клуба к ряду игроков», — добавил Бабаев.

Ранее агент Адольфо Гайча прокомментировал интерес к футболисту со стороны ЦСКА.

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