СМИ: «Зенит» намерен продлить контракт с Жирковым

Петербургский футбольный клуб «Зенит» планирует продлить контракт с 36-летним защитником Юрием Жирковым ещё на один сезон.

Об этом сообщает «Чемпионат».

Жирков выступает за «Зенит» с 2016 года. В нынешнем сезоне он провёл 22 матча за команду, забил три мяча и сделал четыре результативные передачи.

Жирков также известен по выступлениям за московский ЦСКА, лондонский «Челси», махачкалинский «Анжи», столичное «Динамо», а также за сборную России.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию об интересе итальянских клубов к нападающему сине-бело-голубых Сердару Азмуну.