СМИ: «Зенит» намерен продлить контракт с Жирковым
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Чемпионат».
Жирков выступает за «Зенит» с 2016 года. В нынешнем сезоне он провёл 22 матча за команду, забил три мяча и сделал четыре результативные передачи.
Жирков также известен по выступлениям за московский ЦСКА, лондонский «Челси», махачкалинский «Анжи», столичное «Динамо», а также за сборную России.
Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию об интересе итальянских клубов к нападающему сине-бело-голубых Сердару Азмуну.