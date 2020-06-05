В «Тамбове» рассказали о переговорах о переезде в Нижний Новгород

Спортивный директор футбольного клуба «Тамбов» Павел Худяков заявил, что ведутся переговоры с властями Нижнего Новгорода о возможном проведении матчей в городе.

«Ведутся переговоры, обсуждаем разные варианты. В том числе и возможность того, чтобы «Нижний Новгород» переедет в Тамбов, а мы переедем в Нижний Новгород. Но возможен вариант, при котором мы будем играть в Тамбове», — цитирует Худякова «Чемпионат».

В первой половине сезона «Тамбов» выступал на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске, так как в Тамбове стадион находится на реконструкции.

После 22-х туров РПЛ «Тамбов» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков.

Ранее в «Тамбове» рассказали о результатах тестирования на COVID-19.