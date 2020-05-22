В «Тамбове» рассказали о результатах тестирования на COVID-19

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заявил, что среди игроков и персонала клуба не зафиксировано случаев заболевания коронавирусом.

«Все игроки, персонал и тренеры здоровы. Все тесты показали отрицательные результаты. У нас только сегодня прилетает из Грузии Гиорги Шелия, он пройдёт изоляцию и будет протестирован», — сказал Худяков ТАСС.

Сезон РПЛ был приостановлен после 22-го тура из 30 запланированных. «Тамбов» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата, набрав 25 очков.

Ранее в «Ахмате» заявили, что в команде нет заболевших коронавирусом.