Футболист Темников отреагировал на критику в свой адрес в соцсетях

Бывший полузащитник московского «Динамо» Иван Темников, ныне выступающий за «Нижний Новгород», ответил на критику с социальных сетях за то, что высказался против сокращения зарплат футболистов.

«Я видел, как на меня все обрушились. Но я вообще не говорил про свои деньги, я эти цифры просто так назвал! Моя главная мысль — зарплаты в РПЛ и ФНЛ не сопоставимы. А все подумали, что я на 400 тысяч рублей прожить не могу, что я в чём-то нуждаюсь и денег мне не хватает», — цитирует Темникова «Чемпионат».

Он признался, что ему самому не по себе от негативных комментариев за то, что его слова вырвали из контекста. По его словам, он не хотел обижать людей.

«То, что для любого игрока в РПЛ урезание зарплаты на 20-30% не так критично, как такое же урезание для игрока из ФНЛ, — это факт. Но я не прав, что начал называть цифры, хотя люди прекрасно понимают, какие зарплаты в РПЛ. Если бы я сказал, что в топ-клубах многие получают миллионы евро, из меня бы вообще предателя России сделали?» — добавил Темников.

Темников до этого высказался против сокращения зарплат футболистов на фоне пандемии.

Ранее журналист Василий Уткин заявил, что не понимает, зачем нужно сравнивать зарплаты футболистов и врачей.