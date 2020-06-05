Ласьков: контракт главного тренера «Металлурга» Воробьёва уменьшен практически на 30%

Короткая ссылка
Первый вице-президент и директор магнитогорского хоккейного клуба «Металлург» Сергей Ласьков рассказал об изменениях в контракте главного тренера команды Ильи Воробьёва.
Ласьков: контракт главного тренера «Металлурга» Воробьёва уменьшен практически на 30%
  • metallurg.ru

«В тренерском штабе появились новые люди: Александр Гольц, Фредрик Стиллман, Клемен Мохорич. Илья Петрович Воробьёв утвердил каждую кандидатуру. Между прочим, у Воробьёва контракт тоже уменьшен практически на 30%, которые убраны в бонусы. Так что Илья Петрович повёл себя очень достойно, с пониманием ситуации», — цитирует Ласькова «Чемпионат».

По его словам, клубу за счёт этого удалось сохранить деньги на вратаря и центрального нападающего. 

Ранее сообщалось, что «Металлург» обменял Илью Каблукова и Алексея Береглазова в «Авангард» на Тейлора Бека.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить