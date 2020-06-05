Ласьков: контракт главного тренера «Металлурга» Воробьёва уменьшен практически на 30%

Первый вице-президент и директор магнитогорского хоккейного клуба «Металлург» Сергей Ласьков рассказал об изменениях в контракте главного тренера команды Ильи Воробьёва.

«В тренерском штабе появились новые люди: Александр Гольц, Фредрик Стиллман, Клемен Мохорич. Илья Петрович Воробьёв утвердил каждую кандидатуру. Между прочим, у Воробьёва контракт тоже уменьшен практически на 30%, которые убраны в бонусы. Так что Илья Петрович повёл себя очень достойно, с пониманием ситуации», — цитирует Ласькова «Чемпионат».

По его словам, клубу за счёт этого удалось сохранить деньги на вратаря и центрального нападающего.

Ранее сообщалось, что «Металлург» обменял Илью Каблукова и Алексея Береглазова в «Авангард» на Тейлора Бека.