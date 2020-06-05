Ласьков: контракт главного тренера «Металлурга» Воробьёва уменьшен практически на 30%
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«В тренерском штабе появились новые люди: Александр Гольц, Фредрик Стиллман, Клемен Мохорич. Илья Петрович Воробьёв утвердил каждую кандидатуру. Между прочим, у Воробьёва контракт тоже уменьшен практически на 30%, которые убраны в бонусы. Так что Илья Петрович повёл себя очень достойно, с пониманием ситуации», — цитирует Ласькова «Чемпионат».
По его словам, клубу за счёт этого удалось сохранить деньги на вратаря и центрального нападающего.
Ранее сообщалось, что «Металлург» обменял Илью Каблукова и Алексея Береглазова в «Авангард» на Тейлора Бека.