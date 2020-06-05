Харитонов оценил идею UFC о создании «Бойцовского острова»
- AFP
«Всё к лучшему. Если у UFC есть возможность проводить бои на каком-то острове, флаг им в руки, молодцы», — цитирует Харитонова Vseprosport.ru.
Кроме того, он не считает, что турниры стоит проводить только тогда, когда их смогут посещать болельщики.
«Спортсмены не должны застаиваться. Раз есть возможность проводить поединки, это классно. Я бы и сам принял участие в таком турнире», — добавил Харитонов.
Ранее Уайт назвал ориентировочную дату турнира на «Бойцовском острове».