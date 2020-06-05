Харитонов оценил идею UFC о создании «Бойцовского острова»

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Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов высказался об идее Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) создать «Бойцовский остров».
Харитонов оценил идею UFC о создании «Бойцовского острова»
  • AFP

«Всё к лучшему. Если у UFC есть возможность проводить бои на каком-то острове, флаг им в руки, молодцы», — цитирует Харитонова Vseprosport.ru

Кроме того, он не считает, что турниры стоит проводить только тогда, когда их смогут посещать болельщики.

«Спортсмены не должны застаиваться. Раз есть возможность проводить поединки, это классно. Я бы и сам принял участие в таком турнире», — добавил Харитонов.

Ранее Уайт назвал ориентировочную дату турнира на «Бойцовском острове».

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