Харитонов оценил идею UFC о создании «Бойцовского острова»

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов высказался об идее Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) создать «Бойцовский остров».

«Всё к лучшему. Если у UFC есть возможность проводить бои на каком-то острове, флаг им в руки, молодцы», — цитирует Харитонова Vseprosport.ru.

Кроме того, он не считает, что турниры стоит проводить только тогда, когда их смогут посещать болельщики.

«Спортсмены не должны застаиваться. Раз есть возможность проводить поединки, это классно. Я бы и сам принял участие в таком турнире», — добавил Харитонов.

Ранее Уайт назвал ориентировочную дату турнира на «Бойцовском острове».