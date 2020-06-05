Уайт назвал ориентировочную дату турнира на бойцовском острове

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал о предстоящих турнирах организации, которые планируется провести на так называемом бойцовском острове.

«Это такой дорогой и безумный проект, что его почти невозможно осуществить. Надо на самолёте доставлять туда людей со всеми этими ограничениями, а потом помещать их на карантин. Но я обещаю вам, что мы это сделаем. Я верю в это. Остров очень поможет развитию спорта, не только финансово. Знаете, как это сложно? Пока люди отдыхают у бассейнов и наслаждаются карантином, я здесь просто «сжигаю» своих сотрудников. С ума сойти! Но первый турнир на бойцовском острове пройдёт в районе 27 июня», — приводит слова Уайта Matchroom Boxing.

Другая информация о турнирах на острове и его географическое расположение пока не разглашаются.

Ранее сообщалось, что поединок Яна и Алду за титул UFC должен состояться в июле на бойцовском острове.