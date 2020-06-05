РПЛ досрочно завершила молодёжное первенство и признала «Динамо» чемпионом

Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) приняло решение не доигрывать сезон молодёжного первенства, которое было прервано из-за пандемии коронавируса.

Как сообщается на сайте РПЛ, победителем чемпионата признано московское «Динамо».

Решение должно быть утверждено на заседании исполкома Российского футбольного союза.

Турнир был приостановлен после 22-го тура. Лидер турнирной таблицы — «Динамо» — опережал столичный ЦСКА на четыре очка.

Прерванный чемпионат России среди основных команд должен быть возобновлён 19 июня.

Ранее гендиректор «Уфы» рассказал о предварительных сроках летнего трансферного окна в России.