РПЛ досрочно завершила молодёжное первенство и признала «Динамо» чемпионом
- РИА Новости
Как сообщается на сайте РПЛ, победителем чемпионата признано московское «Динамо».
Решение должно быть утверждено на заседании исполкома Российского футбольного союза.
Турнир был приостановлен после 22-го тура. Лидер турнирной таблицы — «Динамо» — опережал столичный ЦСКА на четыре очка.
Прерванный чемпионат России среди основных команд должен быть возобновлён 19 июня.
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