Гендиректор «Уфы» рассказал о предварительных сроках летнего трансферного окна в России

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Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов рассказал, что обсуждалось на прошедшем собрании Российской премьер-лиги.
Гендиректор «Уфы» рассказал о предварительных сроках летнего трансферного окна в России
  • Шамиль Газизов (справа) / © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«Очень много разговаривали по медицинскому регламенту. По нему было проделано много работы. Там много вопросов, но всё завязано на клубах, мы несём за всё ответственность», — цитирует функционера «Чемпионат».

Он отметил, что, как он понял, команде будет засчитано техническое поражение, если клуб сам окажется виноват в заболевании футболистов, из-за которого отменится матч.

«Рассматривались вопросы дозаявок до возобновления чемпионата. Даты трансферного окна с 26 июля по 16 сентября являются предварительными», — добавил Газизов.

Футбольный сезон в России, как и в большинстве стран мира, был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. Возобновление РПЛ запланировано на 21 июня.

Ранее глава РФС Александр Дюков заявил, что доходы футбольных клубов сократились более чем на 50% из-за пандемии.

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