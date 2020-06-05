Гендиректор «Уфы» рассказал о предварительных сроках летнего трансферного окна в России

Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов рассказал, что обсуждалось на прошедшем собрании Российской премьер-лиги.

«Очень много разговаривали по медицинскому регламенту. По нему было проделано много работы. Там много вопросов, но всё завязано на клубах, мы несём за всё ответственность», — цитирует функционера «Чемпионат».

Он отметил, что, как он понял, команде будет засчитано техническое поражение, если клуб сам окажется виноват в заболевании футболистов, из-за которого отменится матч.

«Рассматривались вопросы дозаявок до возобновления чемпионата. Даты трансферного окна с 26 июля по 16 сентября являются предварительными», — добавил Газизов.

Футбольный сезон в России, как и в большинстве стран мира, был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. Возобновление РПЛ запланировано на 21 июня.

Ранее глава РФС Александр Дюков заявил, что доходы футбольных клубов сократились более чем на 50% из-за пандемии.