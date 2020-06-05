Источник: структуры «Газпрома» обеспечили 10,5% общей выручки РФС

Стали известны источники доходов Российского футбольного союза (РФС) за 2019 год.

Как сообщает «Рейтинг букмекеров», структуры ПАО «Газпром» выплатили РФС в 2019 году 275 млн рублей в качестве спонсорской поддержки, что составило 10,5% общей выручки союза.

Отмечается, что сам «Газпром» выплатил 75 млн рублей, «Газпромбанк» — 125 млн, а «Газпром нефть» и «Газпром нефть смазочные материалы» — по 37,5 млн.

Кроме того, РФС заработал 1,6 млрд рублей от продажи медиа- и коммерческих прав. Доходы от УЕФА, предусмотренные за участие в Евро-2020 и квалификации на чемпионат мира 2022 года, составили 408,8 млн рублей, а целевые поступления от букмекеров — 223,4 млн.

За счёт продажи билетов на матчи заработано 310,15 млн рублей, а расходы на организацию встреч составили 808 млн рублей. Также 845 млн были потрачены на зарплату игрокам и тренерам сборной России.

В совокупности доход РФС за минувший год составил 2,63 млрд рублей.

Ранее глава РФС Александр Дюков заявил, что доходы футбольных клубов сократились более чем на 50% из-за пандемии.