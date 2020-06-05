СМИ: «Локомотив» рассматривает голкипера «Краснодара» в качестве замены Гилерме

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Московский футбольный клуб «Локомотив» намерен в предстоящее трансферное окно приобрести вратаря, который в ближайшем будущем сможет стать заменой основному голкиперу команды Маринато Гильерме.
СМИ: «Локомотив» рассматривает голкипера «Краснодара» в качестве замены Гилерме
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Как сообщает «Чемпионат», одним из двух приоритетных вариантов на замену Гилерме является вратарь «Краснодара» Денис Адамов. 

В «Локомотиве» рассматривают Адамова, так как он, по мнению железнодорожников, имеет большой потенциал, который оценивается выше, чем у других кандидатов. Кроме того, стоимость 22-летнего голкипера ниже других игроков в шорт-листе.

Гильерме выступает за «Локомотив» с 2007 года. В нынешнем сезоне 34-летний футболист сыграл в 26 матчах, в которых пропустил 30 мячей. Адамов выступал в этом сезоне в ФНЛ за «Краснодар-2», за который провёл 18 встреч и пропустил 24 гола.

Ранее сообщалось, что бывший футболист «Барселоны» станет техническим директором «Локомотива».

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