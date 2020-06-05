Источник: бывший футболист «Барселоны» станет техническим директором «Локомотива»

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Глава молодёжного департамента «Барселоны» Хосе Мария Бакеро вскоре станет техническим директором московского «Локомотива».
Источник: бывший футболист «Барселоны» станет техническим директором «Локомотива»
  • Reuters

«В ближайшее время в клубе появится новый функционер — Хосе Мария Бакеро. Легенда «Барселоны», один из рекордсменов по количеству матчей за клуб. В 2017-м он возглавил академию «Барселоны». Теперь может перебраться в Москву, сейчас с ним обсуждают контракт. Вполне возможно, что скоро испанец войдёт в структуру академии «Локомотива» и займёт пост технического директора клуба. Говорят, что Эрик Абидаль рекомендовал Бакеро во время своего визита в Москву», — написал известный комментатор Нобель Арустамян в своём Telegram-канале.

В качестве футболиста Бакеро выступал за «Барселону» с 1988 по 1997 год. За это время он сыграл 337 матчей, забил 93 гола. 

Ранее сообщалось, что новый шеф-скаут «Локомотива» в Европе — страховщик без опыта в футбольных трансферах.

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