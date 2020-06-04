Арустамян: новый шеф-скаут «Локомотива» в Европе — страховщик без опыта в футбольных трансферах

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Футбольный комментатор Нобель Арустамян рассказал о новом шеф-скауте московского «Локомотива» в Европе Риккардо Червелатти.
Арустамян: новый шеф-скаут «Локомотива» в Европе — страховщик без опыта в футбольных трансферах

«Уже несколько месяцев как у «Локомотива» появился новый шеф-скаут в Европе — итальянец Риккардо Червелатти. Он уже активно ищет игроков в Европе для «железнодорожников». Судя по всему, Червелатти нашёл в Италии Андрей Лосюк — они давно знакомы. Я решил узнать о нём у своего знакомого, шеф-скаута «Сассуоло» Сальваторе Монако. Он подтвердил, что Червелатти уже несколько месяцев имеет отношение к российскому футболу, однако опыта в футбольных трансферах за плечами не имеет. По основной профессии Червелатти страховщик, параллельно работает в страховом бизнесе и периодически оказывает услуги футболистам», — написал Арустамян в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» продлил аренду Мариу до конца сезона.

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