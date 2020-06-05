Левитин считает, что необходимо увязать график внутрироссийских соревнований с международным
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- РИА Новости
«Естественно, спортивный график должен быть увязан с международным. Ряд соревнований будут выходить на международный уровень, важно быть в контакте с международными федерациями», — заявил Левитин в ходе итогового заседания коллегии Министерства спорта России.
RT ведёт прямую трансляцию заседания.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Чернышенко рассчитывает на возобновление проведения в России международных соревнований начиная с осени.