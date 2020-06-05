Матыцин заявил, что взаимодействие Минспорта с федерациями в сфере борьбы с допингом нужно усилить

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Министр спорта России Олег Матыцин заявил о необходимости усилить взаимодействие ведомства с федерациями по видам спорта в сфере борьбы с допингом.
Матыцин заявил, что взаимодействие Минспорта с федерациями в сфере борьбы с допингом нужно усилить
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Предельно важно с первых лет занятий прививать детям культуру нулевой терпимости к допингу. Программа противодействия применению допинга и защита интересов чистых спортсменов были и остаются одними из главных приоритетов в деятельности Минспорта, включая образовательный и административный аспекты. Важно усилить взаимодействие с федерациями, регионами, Федеральным медико-биологическим агентством по реализации данной программы», — заявил Матыцин в ходе итогового заседания коллегии Министерства спорта России.

RT ведёт прямую трансляцию заседания.

Ранее Матыцин рассказал, что работу по развитию спорта до 2024 года пришлось скорректировать из-за пандемии.

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