Матыцин заявил, что взаимодействие Минспорта с федерациями в сфере борьбы с допингом нужно усилить

Министр спорта России Олег Матыцин заявил о необходимости усилить взаимодействие ведомства с федерациями по видам спорта в сфере борьбы с допингом.

«Предельно важно с первых лет занятий прививать детям культуру нулевой терпимости к допингу. Программа противодействия применению допинга и защита интересов чистых спортсменов были и остаются одними из главных приоритетов в деятельности Минспорта, включая образовательный и административный аспекты. Важно усилить взаимодействие с федерациями, регионами, Федеральным медико-биологическим агентством по реализации данной программы», — заявил Матыцин в ходе итогового заседания коллегии Министерства спорта России.

RT ведёт прямую трансляцию заседания.

Ранее Матыцин рассказал, что работу по развитию спорта до 2024 года пришлось скорректировать из-за пандемии.